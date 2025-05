San Vincenzo Taormina, eccellenza ortopedia e traumatologia 2024

L’Unità Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “San Vincenzo” di Taormina si conferma un punto di riferimento per la regione grazie a risultati significativi raggiunti nel 2024. Il reparto, diretto dal dottor Roberto Ventimiglia, ha eseguito oltre 700 interventi chirurgici, mantenendo un indice di qualità assistenziale pari a 1,56, valore indicativo di eccellenza. La struttura ha inoltre registrato circa 5400 prestazioni ambulatoriali e più di 2000 consulenze di pronto soccorso, con un aumento del 4,19% dei ricoveri e del 5,45% delle prestazioni ambulatoriali rispetto all’anno precedente.

Un dato distintivo riguarda la realizzazione, unica in Sicilia tra gli ospedali pubblici, di interventi di artroprotesi totale bilaterale d’anca in una sola seduta operatoria, procedura che assicura un recupero funzionale più rapido e una riduzione del disagio post-operatorio. La struttura, ubicata in Contrada Sirina e che serve l’area di Taormina e province limitrofe, offre copertura di guardia attiva diurna e reperibilità notturna per emergenze ortopediche di diversa complessità, inclusi politraumi e fratture complesse.

Il reparto si distingue anche per le numerose tecniche chirurgiche avanzate, come le artroprotesi di anca, ginocchio, spalla e gomito, le revisioni protesiche, la chirurgia mini-invasiva e artroscopica. Il servizio di Day Surgery e Day Service completa l’offerta con interventi in regime ambulatoriale. Il dottor Ventimiglia ha sottolineato come “questi risultati siano una testimonianza della dedizione e del valore del nostro team nella cura dei pazienti”.

La Direzione Strategica dell’Asp di Messina, rappresentata dal direttore generale Giuseppe Cuccì, dal direttore amministrativo Giancarlo Niutta e dal direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, ha espresso “orgoglio per i traguardi raggiunti” e confermato l’impegno a proseguire nell’innovazione e nella formazione, con l’obiettivo di mantenere elevati standard di assistenza e favorire la partecipazione delle comunità locali.

