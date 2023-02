San Valentino 2023 in Sicilia: i ristoranti pronti ad accogliere fino a 300mila clienti

San Valentino, nonostante la pandemia, l’entusiasmo sembra non essere diminuito per gli innamorati che desiderano trascorrere una serata romantica in uno dei tanti ristoranti della Sicilia. Secondo i dati di Confcommercio Sicilia, infatti, il numero di clienti attesi quest’anno oscillerà tra i 270mila e i 300mila, in crescita rispetto all’anno precedente e con numeri che si avvicinano a quelli del periodo pre-pandemia.

La spesa complessiva prevista è di circa 10 milioni di euro, segno di una ripresa economica del settore. Il 60% dei ristoranti infatti, offre promozioni speciali e menu dedicati per l’occasione, con piatti ad hoc che richiamano il tema dell’amore. Il menu sarà per lo più “a pacchetto”, con una spesa media intorno ai 40 euro a persona. Non mancheranno, inoltre, iniziative speciali come aperitivi e cocktail a tema (10% dei ristoranti), omaggi e gadget alla clientela (8%) e intrattenimento musicale (9%).

Il presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, sottolinea l’ottimismo degli esercenti e le buone aspettative per gli esercizi della ristorazione, i negozi di oreficeria e le pasticcerie del territorio. In alcuni casi, infatti, si registrano prenotazioni che proporranno numeri vicini a quelli del periodo pre-Covid. Questa è una notizia positiva che fa ben sperare per il futuro del settore.

Nonostante l’incertezza che ancora permea la società a causa della pandemia, gli innamorati sembrano non voler rinunciare alla tradizione di festeggiare San Valentino nei ristoranti. La scelta di menu ad hoc e l’offerta di intrattenimento musicale e gadget alla clientela sembrano essere un’ulteriore conferma della voglia di festeggiare e ritornare ad una vita sociale normale.