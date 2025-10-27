San Piero Patti, l’ex “Paladini Bua” diventa Casa della Comunità

Proseguono gli interventi di potenziamento dell’assistenza territoriale nell’area dei Nebrodi. L’ex ospedale “Paladini Bua” di San Piero Patti, struttura di riferimento per la comunità locale fino al suo progressivo ridimensionamento, è in fase di riconversione in Casa della comunità. L’apertura è prevista entro la fine dell’anno. L’intervento rientra nel programma regionale di consolidamento dei servizi sanitari di prossimità e utilizza fondi del Pnrr per un importo complessivo di 1.437.325 euro, ai quali si aggiungono 100.000 euro stanziati dall’Asp di Messina.

Il progetto, avviato nel 2022, definisce la nuova Casa della comunità come presidio “spoke” collegato all’Hub sanitario di Patti. L’obiettivo è rendere più efficiente la rete assistenziale, attraverso un sistema che favorisca la presa in carico continuativa dei pazienti e l’integrazione tra servizi. Particolare attenzione è rivolta ai soggetti affetti da patologie croniche e alle categorie più fragili.

L’ex “Paladini Bua” ha già ospitato negli anni diversi servizi dell’Asp, tra cui poliambulatorio, consultorio familiare, presidio territoriale di emergenza e continuità assistenziale. L’attuale intervento di riqualificazione interessa l’intero complesso, che si sviluppa su tre piani per una superficie totale di 2.260 metri quadrati. L’edificio sarà adeguato agli standard di accessibilità e dotato di soluzioni orientate alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.

