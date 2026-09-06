San Piero Patti, bus gratis per gli studenti: aboliti i limiti Isee

L’amministrazione comunale di San Piero Patti ha confermato per l’anno scolastico 2026/27 il trasporto gratuito destinato agli studenti delle scuole superiori che frequentano gli istituti di Patti e degli altri centri della fascia costiera. La principale novità riguarda l’eliminazione delle soglie Isee, con l’estensione dell’agevolazione a tutti gli studenti interessati.

Il provvedimento, disposto dall’esecutivo guidato dalla sindaca Cinzia Marchello, sarà operativo da domani, in coincidenza con la riapertura delle scuole e l’avvio delle attività didattiche. Il servizio sarà garantito sulle linee gestite dalle Autolinee Magistro, società individuata dal Comune per il trasporto scolastico extraurbano.

Le famiglie non dovranno presentare alcuna istanza per ottenere il beneficio. «Nei prossimi giorni – spiegano dal Comune – gli uffici trasmetteranno direttamente gli elenchi degli studenti beneficiari alle ditte incaricate del trasporto scolastico extraurbano. Saranno poi queste ultime a provvedere al rilascio e alla consegna dei tesserini di abbonamento».

L’abolizione del limite legato alla situazione economica familiare amplia quindi la platea rispetto ai criteri previsti dalla normativa regionale.

«Per l’anno scolastico 2026/27 abbiamo deciso di garantire l’abbonamento gratuito senza tenere conto delle soglie Isee previste dalla normativa regionale – ha dichiarato la sindaca Cinzia Marchello –. Si tratta di una decisione che punta ad azzerare le disparità e che rappresenta, da parte del Comune, uno sforzo economico significativo».

La misura interesserà dunque l’intera popolazione studentesca delle scuole superiori che utilizza il servizio extraurbano previsto dal Comune.

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