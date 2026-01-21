San Marco, intervento riuscito su neonata con mielomeningocele

Un intervento altamente specialistico su una neonata affetta da mielomeningocele, la forma più grave di spina bifida, è stato eseguito con esito positivo all’ospedale San Marco di Catania. La patologia, dovuta alla mancata chiusura del canale vertebrale in fase embrionale, espone a rilevanti complicanze neurologiche e richiede un trattamento tempestivo nelle prime ore di vita.

La presa in carico del caso è stata resa possibile da un percorso clinico-organizzativo multidisciplinare che ha coinvolto neurochirurghi, ginecologi e neonatologi. Il coordinamento è stato assicurato dal direttore del Dipartimento Materno Infantile Antonino Rapisarda e dal direttore dell’UOC di Neurochirurgia Giuseppe Barbagallo, in raccordo con il direttore generale Giorgio Giulio Santonocito e il direttore sanitario Antonio Lazzara. «La gestione integrata delle competenze è stata determinante per la tempistica e la sicurezza dell’intervento», è stato riferito dall’équipe.

La diagnosi era stata formulata in epoca prenatale grazie all’attività di screening svolta nell’ambulatorio solidale diretto da Caterina Carpinato, in collaborazione con Pasqua Betta, direttrice della Neonatologia e Utin del “Rodolico”. La madre, donna extracomunitaria seguita dall’ambulatorio, è stata ricoverata alla 39ª settimana nel Punto Nascita del San Marco.

Il parto, avvenuto con taglio cesareo, è stato eseguito dalle ginecologhe Maria Grazia Arena ed Emanuela Sampugnaro, con assistenza anestesiologica di Roberto Napoli e supporto neonatologico di Laura Mauceri e Carla Cimino. Dopo la stabilizzazione clinica e gli accertamenti, inclusa una risonanza magnetica encefalo-midollare, la neonata è stata sottoposta alla riparazione microchirurgica del mielomeningocele lombare da parte di Giuseppe Barbagallo, con Francesco Certo e l’anestesista Gabriella Russo.

Al termine dell’intervento la paziente non presentava deficit neurologici agli arti inferiori ed è stata ricoverata in Terapia Intensiva Neonatale, diretta da Alessandro Saporito, dove permane in condizioni stabili e in progressiva ripresa. «Le condizioni cliniche sono attualmente soddisfacenti», è stato comunicato dai sanitari.

