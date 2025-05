San Marco d’Alunzio ospita evento finale “L’IRCCS incontra le scuole”

Si è concluso a San Marco d’Alunzio il ciclo di incontri informativi promossi dall’IRCCS, rivolti alle scuole per l’anno scolastico 2024/2025, nell’ambito dell’iniziativa “L’IRCCS incontra le scuole”. L’iniziativa, dedicata alla diffusione della cultura della donazione di organi e sangue, ha coinvolto numerosi istituti superiori di Messina, quali Minutoli, Archimede, Ainis, Nautico Caio Duilio, Verona Trento e Bisazza, con la partecipazione dei rispettivi dirigenti scolastici: Piero La Tona, Laura Cappuccio, Alessandra Minniti, Daniela Pistorino, Simonetta Di Prima e Giovanna Messina. Tra i relatori figurano la Dott.ssa Avv. Maria Felicita Crupi, Direttore Amministrativo, il Dott. Salvatore Leonardi, direttore dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione e coordinatore locale per la donazione di organi, la Dott.ssa Lorenza Mazzeo, dirigente medico anestesista e referente locale per la donazione, e la Dott.ssa Daniela Belletti, dirigente medico di Patologia Clinica e responsabile della frigo-emoteca. La moderazione è stata curata dalla giornalista Lilly La Fauci.

L’ultimo appuntamento si è svolto presso l’aula consiliare del complesso monumentale di Badia Grande a San Marco d’Alunzio, dove per la prima volta gli esperti hanno incontrato gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Torrenova, diretto dalla prof.ssa Antonina Gaglio, che comprende anche le sedi di Rocca di Capri Leone e Torrenova. L’incontro, organizzato dalla prof.ssa Isabella Gentile, ha affrontato l’importanza della donazione di sangue e l’assenso alla donazione di organi, evidenziando come queste scelte possano salvare numerose vite.

Il Dott. Leonardi ha dichiarato: «L’obiettivo di ogni medico è salvare tutti i pazienti in pericolo di vita, ma non sempre è possibile. Quando un paziente è in morte cerebrale, la donazione rappresenta l’unica speranza per altri». Le Dott.sse Mazzeo e Belletti hanno spiegato che la donazione di sangue «è un gesto semplice, accessibile dalla maggiore età, che può aiutare molte persone in difficoltà». La Dott.ssa Crupi ha sottolineato: «Abbiamo scelto di portare questo messaggio nelle scuole perché è qui che si forma la coscienza della società civile». Il sindaco Filippo Miracula ha invitato gli studenti a «diffondere la cultura della donazione anche nelle famiglie e tra amici».

A San Marco d’Alunzio, il 7 settembre 2025 si svolgerà la quinta edizione del “Motoraduno per la Vita”, giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla donazione, quest’anno intitolata ad Alessia De Domenico, giovane madre messinese deceduta dopo un lungo coma seguito a complicanze post-parto presso il Neurolesi. Alessia ha donato le cornee, recentemente impiantate con successo, restituendo la vista a un’altra persona.

