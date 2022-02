San Giorgio – Respinto il ricorso di Iliad: non verrà installata l’antenna di telefonia mobile

Non può essere installata accanto alla scuola media di San Giorgio di Gioiosa Marea l’antenna di telefonia mobile per cui era stata fatta richiesta.

La prima sezione del TAR di Catania, presidente Savasta, ha infatti respinto il ricorso presentato dall’azienda Iliad che si era opposta alle ordinanze firmate lo scorso ottobre dal Sindaco Giusi La Galia con cui disponeva la sospensione dei lavori.

Il Tribunale Amministrativo, con un provvedimento molto articolato in cui ha preso in esame l’intero aspetto procedurale della vicenda, ha quindi respinto il ricorso.

“Non appena insediati avevamo preso l’impegno di occuparci immediatamente della questione che preoccupava molte famiglie di San Giorgio visto che l’antenna è proprio accanto alla scuola media – ha commentato il Sindaco Giusi La Galia. Siamo molto soddisfatti della decisione del Tar anche se è bene precisare che non siamo contro la tecnologia e contro gli impianti che possono migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Vogliamo solo salvaguardare la salute pubblica e lavorare nell’interesse della comunità . Per questo motivo – afferma ancora il Sindaco La Galia – grazie al lavoro di tutta l’Amministrazione e del Consiglio Comunale è stato approvato un nuovo regolamento proposto dall’Assessore Teodoro Lamonica che disciplina le installazioni di questa tipologia di impianti. L’obiettivo è quello di prevedere un accordo preliminare tra il Comune e l’azienda interessata, un accordo che deve servire ad individuare un sito idoneo all’installazione delle antenne in modo da tutelare le diverse esigenze. Con il dialogo e il confronto un accordo si troverà sempre”.

Soddisfazione per l’esito della vicenda giudiziaria è stata espressa anche dal Vicesindaco Salvatore Salmeri e dal Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Buttò che evidenziano “la sinergia concreta instaurata tra Amministrazione e Consiglio che hanno intercettato prontamente le istanze che sono giunte dalla comunità di San Giorgio e sono così riusciti a dare risposte immediate, da un lato bloccando la procedura dei lavori e dall’altro approvando un regolamento che disciplina in modo nuovo e collaborativo un ambito delicato”.

La vicenda è stata seguita dall’Assessore al Contezioso Vincenzo Amato, mentre il Comune di Gioiosa Marea è stato rappresentato in giudizio dall’avvocato Giovanni Monforte.