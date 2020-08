San Giorgio – Il medico di famiglia del paese va in pensione, le perplessità del “Borgo Marinaro”

Il Comitato Borgo Marinaro apprende che, dal prossimo mese di settembre, lo stimato e tanto caro medico di famiglia del paese, terminerà la sua opera al servizio della comunità locale.

Nell’augurare al dott. Salanitri il meritato riposo dopo lunga e meritoria vita professionale, non possiamo¬†non esprimere le nostre perplessit√† e i nostri dubbi su ci√≤ che comporter√† tale nuova condizione.

Perplessit√† e dubbi generati dal fatto che, fonti ufficiali, comunicano che a tutt’oggi nessuna sostituzione √®¬†prevista per colmare tale mancanza. Perci√≤, il nostro pensiero va al disagio che tale condizione genererebbe¬†nell‚Äôutenza tutta e in particolar modo nella fascia di popolazione pi√Ļ anziana, con serie difficolt√† logistiche che si creerebbero quando, gli stessi, per usufruire del servizio essenziale, sarebbero costretti a recarsi a¬†Gioiosa Centro laddove sono presenti medici di famiglia che potrebbero accoglierli per via della capienza nel numero di assistiti a loro disposizione.

Il problema della continuità ricade dunque sull’intera comunità che non può essere lasciata sola e, perciò, ha bisogno di essere affrontato, onde evitare un disservizio rilevante e che tocca l’aspetto primordiale della tutela e salute dei residenti.

Chiediamo pertanto a Lei Dott.ssa La Galia, unitamente all’Ufficiale di Governo in materia sanitaria rappresentato dal Sig. Sindaco, di adottare le misure e gli atti opportuni a garanzia della salute dei cittadini residenti, per garantire così la continuità assistenziale necessaria alla risoluzione della problematica.

La presidente –¬†Adelina Di Perna