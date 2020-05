San Giorgio – Mascherine, il “Borgo Marinaro” vicino ai ragazzi delle classi di scuola elementare e media

Il comitato “Borgo Marinaro”, in questo triste momento di emergenza sanitaria, si è fatto promotore di una iniziativa rivolta ai ragazzi delle classi di scuola elementare e media della frazione quindi per i bambini dai 6 ai 13 anni in quanto per loro, purtroppo, indossare la mascherina è obbligatorio.

La nostra idea si è concretizzata grazie alla pronta disponibilità della nostra sarta locale la signora Cettina, alla quale siamo grati per essersi prontamente messa al lavoro facendo si che venissero realizzate ben 116 mascherine. Realizzate in cotone sono quindi lavabili e riutilizzabili, oltre che essere colorate e a misura di bambino.

Questo pomeriggio è stata effettuata la distribuzione avvenuta tramite consegna direttamente a casa delle otto rappresentanti di classi le quali, gentilmente e con grande apprezzamento, provvederanno a recapitarle ai bambini. Ai bambini che in questo periodo di quarantena sappiamo hanno dimostrato grande sopportazione e spirito di sacrificio, costretti alla lontananza da compagni e maestre oltre che a veder sospese le loro attività all’aperto.

E’ un gesto di piccola entità , ma è stato fatto spontaneamente e con la collaborazione di tutti i componenti attraverso il reperimento dei tessuti e del materiale. Anche due residenti devo dire che hanno dato del tessuto con grande spirito di collaborazione.

Il gesto è simbolico e vuole essere rappresentativo di quanto la collettività debba puntare sulla collaborazione e sinergia fra tutte le forze presenti sul territorio. Siamo convinti che solo attraverso l’impegno di tutti, si possano porre le fondamenta per costruire un paese e una comunità coesa.