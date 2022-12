San Giorgio – Finanziati gli interventi di somma urgenza per ripristinare i pennelli frangiflutti

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha concesso un finanziamento di 150mila euro per interventi di somma urgenza sul litorale di San Giorgio.

E’ stata così accolta la richiesta del Sindaco Giusi La Galia dopo i danni seguiti alle mareggiate del 21, 22 e 23 novembre scorsi. In particolare, i lavori serviranno al ripristino dei pennelli frangiflutti posti a protezione della costa e dell’abitato di San Giorgio.

“Siamo soddisfatti della celere risposta della Regione, ma si tratta ovviamente solo di un primo necessario intervento dopo l’ultima mareggiata per evitare ulteriori danni alla via Pola e ai relativi sottoservizi – commenta il Sindaco La Galia. Attendiamo con ansia i lavori complessivi lavori di ripascimento del litorale che rientrano in un progetto organico di riqualificazione dell’intero tratto di costa per preservare un bene essenziale per lo sviluppo turistico dell’intera area”.