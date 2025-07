San Giorgio celebra Anna Rita Sidoti con “SangiorGiocando…”

Dal 18 al 20 luglio, San Giorgio di Gioiosa Marea ospiterà la settima edizione di “SangiorGiocando… una marcia in più”, manifestazione ludico-sportiva dedicata alla memoria di Anna Rita Sidoti. L’apertura, venerdì 18 alle 18.00 in via Anna Rita Sidoti, vedrà l’incontro di marcia “Una storia semplice” con Dario Privitera, responsabile Fidal Sicilia per la marcia, e la partecipazione di Erica Alfridi, Lilla Pizzi, Salvatore Coletta, Costantino Crisafulli e Nunzio Scolaro. Alle 21.30, nell’arena cittadina, si terrà un salotto con ospiti speciali seguito dalla proiezione del docufilm “UNA STORIA SEMPLICE” di Goffredo D’Onofrio e Giuseppe Garau.

Sabato 19 e domenica 20, bambini e ragazzi si cimenteranno in mini‑campestre, tiro alla fune, staffetta, lancio del vortex, salto in lungo, tiro con l’arco, salto in alto e “canestro pantalone”. Sabato sera, a partire dalle 21.30, andrà in scena “SangiorGiocando SENIOR”, riservato agli appassionati di ogni età. La manifestazione si concluderà domenica con la cerimonia di premiazione delle squadre, alla presenza delle autorità locali e regionali.

L’edizione del 2025 sarà caratterizzata dal colore turchese, scelto in omaggio al mare simbolo di “cuore e forza”. L’evento ricorderà le imprese di Sidoti, vincitrice della 10 km di marcia agli Europei di Spalato (1990), dell’oro mondiale ad Atene (1997) e del titolo europeo a Budapest (1998). Organizzata dal Gruppo Strada Facendo… San Giorgio e dall’associazione Vivi San Giorgio, con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Gioiosa Marea, la kermesse promuoverà i valori di determinazione e amicizia che hanno contraddistinto la campionessa messinese.

