Salvini in Sicilia, Barbagallo: “Ci restituisca i soldi, signor Ministro”

In vista della programmata visita in Sicilia del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il segretario regionale del Partito democratico, Anthony Barbagallo, interviene anticipando una posizione critica sulle politiche infrastrutturali del Governo e sull’utilizzo delle risorse destinate all’Isola. Al centro delle dichiarazioni vi è il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e la destinazione dei finanziamenti ad esso collegati.

Barbagallo mette in discussione le finalità della presenza del ministro sul territorio siciliano, sostenendo che l’Isola non disponga di infrastrutture adeguate alle proprie esigenze e che l’opera del Ponte non rappresenti una priorità. Secondo il segretario regionale del Pd, Salvini, qualora decidesse di recarsi in Sicilia, dovrebbe “portare con sé i miliardi sottratti alla Sicilia e ai siciliani per finanziare il Ponte sullo Stretto di Messina”.

Nelle sue dichiarazioni, Barbagallo afferma che il ministro dovrebbe chiedere la restituzione delle risorse economiche destinate al progetto e riportarle sul territorio siciliano. “Ci restituisca i soldi, signor Ministro”, dichiara, auspicando che tale posizione venga espressa pubblicamente nel corso del previsto punto stampa con il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Il segretario dem richiama inoltre le responsabilità politiche e istituzionali che, a suo avviso, emergeranno con evidenza nel corso della visita, facendo riferimento anche all’ex presidente della Regione e attuale ministro Nello Musumeci. Secondo Barbagallo, di fronte alle condizioni infrastrutturali e ambientali dell’Isola, nessuno degli esponenti di governo potrà sottrarsi alle proprie responsabilità.

