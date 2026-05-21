Salvini a Marsala per sostenere Giulia Adamo e il progetto porto

Visita elettorale in Sicilia per il vicepremier Matteo Salvini, giunto a Marsala per partecipare a un appuntamento pubblico a sostegno della candidatura a sindaco di Giulia Adamo.

L’iniziativa si è svolta nell’area delle Saline Genna, dove il leader della Lega è stato accolto dal commissario provinciale del partito Eleonora Lo Curto.

Sul palco sono intervenuti anche il segretario regionale della Lega Nino Germanà e l’assessore regionale Mimmo Turano.

Nel corso dell’apertura dell’evento, Germanà e Lo Curto hanno richiamato il tema delle infrastrutture cittadine, indicando tra le priorità il progetto legato allo sviluppo dell’area portuale.

“Il Porto di Marsala è l’obiettivo da raggiungere e con l’Amministrazione Adamo e il supporto di Matteo Salvini”, hanno dichiarato i due esponenti politici durante l’intervento introduttivo, rilanciando il tema della realizzazione del porto come punto centrale del programma amministrativo sostenuto nel corso dell’iniziativa.

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