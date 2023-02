Salvatore Geraci condanna la rissa durante l’incontro di calcio a Campofelice di Roccella

Il deputato regionale Salvatore Geraci ha espresso la sua forte condanna per la rissa che si è verificata durante la partita di calcio giovanile tra Sporting Termini e Fincantieri a Campofelice di Roccella. Geraci ha espresso vicinanza alle vittime dell’aggressione e ha sottolineato che l’episodio lancia un grave allarme di tipo sociale e che bisogna intervenire per evitare che episodi del genere si ripetano.

Il vero spirito dello sport, secondo Geraci, è quello di una sana competizione accompagnata dal rispetto delle regole e delle persone, ma la violenza è purtroppo ancora presente nella cultura in generale e in quella sportiva in particolare. Geraci afferma che bisogna lavorare insieme per estirpare la violenza dalla cultura e che questa è una responsabilità di tutti.

La rissa durante l’incontro di calcio a Campofelice di Roccella è un triste esempio di come la violenza ancora sia presente nella società e nello sport, ma Geraci è deciso a lavorare per promuovere una cultura della non-violenza e per garantire che i giovani possano praticare lo sport in sicurezza.