Salute Mentale, Albo Aziendale per Enti co-gestori: aperte iscrizioni

Il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, guidato dal direttore Giuseppe Rao, ha istituito un Albo Aziendale degli Enti co-gestori per favorire la collaborazione con il Terzo Settore e il volontariato. Questa iniziativa è in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Piano Strategico della Salute Mentale della Regione Sicilia, promuovendo la co-programmazione e la co-progettazione di servizi socio-sanitari.

L’iscrizione all’Albo, attivo dal giugno 2022, è un requisito essenziale per partecipare alle attività congiunte con il Dipartimento. Possono fare richiesta Enti del Privato Sociale e Imprenditoriale, Enti del Terzo Settore iscritti nei rispettivi registri e Consorzi o Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), purché i requisiti siano garantiti dall’Ente capofila.

Per essere accreditate, le Imprese Sociali devono essere operative da almeno due anni, avere esperienza nella riabilitazione psichiatrica o inclusione sociale di persone con disabilità psichica e dipendenze, prevedere tali attività nel proprio statuto e disporre di strutture idonee per i Piani Terapeutici Individualizzati (PTI). Inoltre, devono avere sede operativa nel territorio dell’Asp di Messina, adottare una carta dei servizi, non rientrare nei motivi di esclusione previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dimostrare capacità di sviluppo di piani imprenditoriali finalizzati alla valorizzazione delle risorse territoriali.

Un ulteriore requisito è l’impegno a includere nei progetti riabilitativi soggetti svantaggiati secondo la Legge n. 381/1991, con possibilità di partecipazione come soci o lavoratori nei programmi abitativi e lavorativi.

L’Albo è aperto a nuove iscrizioni e viene aggiornato periodicamente. Le domande devono essere inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollogenerale@pec.asp.messina.it. Maggiori dettagli sono disponibili nell’Avviso Pubblico pubblicato nell’Albo Pretorio del sito ufficiale dell’Asp di Messina. È possibile richiedere ulteriori informazioni scrivendo a dsm.dipartimento@asp.messina.it o dsm@pec.asp.messina.it.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁