Salina – Premio Troisi, inaugurata l’11ma edizione

Premio Troisi, Cucinotta: riportiamo il cinema sull’Isola del Postino, tra gli ospiti Conticini, Izzo e Tognazzi, Gabriel Garko e Savino.

Salina¬†(Isole Eolie) – Inaugurata l’undicesima edizione del Premio Troisi Marefestival, la manifestazione in scena a Salina, una delle Isole Eolie, scenografia naturale dell’ultimo film di Massimo Troisi “Il Postino”.

Nella prima serata della kermesse Рdalla piazza centrale del comune di Malfa fino a sabato 25 giugno Рsono stati premiati gli attori Paolo Conticini e Gabriel Garko.

‚ÄúAttore particolarmente amato e apprezzato dal grande pubblico. Protagonista di numerosi successi, ha sempre spaziato abilmente tra cinema, teatro e televisione‚ÄĚ √® la motivazione del¬†Premio Troisi a Paolo Conticini.

‚ÄúAttore e divo italiano, ha fatto sognare intere generazioni. Con la sua bravura e il suo fascino ha interpretato film e reso la fiction televisiva un genere molto apprezzato‚Ä̬†√® la motivazione del Premio Troisi a Gabriel Garko.

Tre giorni di proiezioni cinematografiche, interviste, incontri culturali e su temi d’attualit√†, momenti di spettacolo. “Massimo Troisi –¬†spiega¬†Massimiliano Cavaleri, Direttore artistico Premio Troisi¬†– ha lasciato nel cuore di tutti noi un tocco di poesia, un tocco bucolico. E il postino ne √® la dimostrazione, il terzo film italiano pi√Ļ visto al mondo dopo¬†La Vita √® bella¬†e¬†La dolce vita. Rappresenta un punto di riferimento per tutti i comici e tutti coloro che si approcciano al cinema con questo tocco romantico che √® quello che aveva Troisi”.

Madrina della manifestazione¬†Maria Grazia Cucinotta, confermata per l’undicesima volta: l’attrice e produttrice messinese, interprete del capolavoro di Troisi, vanta un rapporto speciale con la terra d’origine e con il Festival. “√ą bello ritornare sul’Isola, per me √® sempre una grande emozione¬†– dice Cucinotta -.¬†√ą un momento dove io ritorno a casa, ritorno nell’albergo dove stavo con Massimo, da Clara, al Signum. Ritorno a trovare gli amici, e si cresce insieme, ed √® una cosa bellissima. Si √® riportato il cinema su un’Isola che √® stato un set naturale per tantissimi film. √ą sempre una grande emozione”.

La madrina del Premio Troisi Marefestival, Maria Grazia Cucinotta, dal palco della kermesse ha lanciato anche un appello a ‚Äúportare il cinema su un’isola dove il cinema non c’√®”. “Insieme al sindaco di Malfa¬†‚Äď ha detto Cucinotta –¬†stiamo raccogliendo i fondi per riportare il cinema su quest’isola. Qui i ragazzi sono costretti ad arrivare a Milazzo o a Messina per andare a vedere un film. Nel 2022, non avere un posto per condividere la cultura √® una cosa inaccettabile. Il cinema – ha concluso – non √® solo divertimento ma anche un modo per stare insieme e per condividere. Il progetto diventer√† anche un auditorium e un teatro”.

A completare il parterre degli ospiti anche il regista¬†Neri Parenti, l’attrice¬†Lunetta Savino¬†– che sveler√† l’inedita intervista che, in una insolita veste da giornalista, fece a Troisi – la coppia, nella vita e sul lavoro,¬†Ricky Tognazzi¬†e¬†Simona Izzo.

Marefestival, che si svolge tra il Centro Congressi e la piazza Immacolata del Comune di Malfa, guidato dal sindaco¬†Clara Rametta, √® promosso dall’associazione culturale¬†Prima Sicilia, di cui √® segretario¬†Francesco Cappello. Le serate sono condotte da¬†Massimiliano Cavaleri¬†insieme con le giornaliste¬†Nadia La Malfa¬†e¬†Marika Micalizzi.

Il Premio Troisi, assegnato nelle precedenti edizioni a popolari attori e registi come Matt Dillon, Sergio Castellitto, Pupi Avati, Giovanni Veronesi, Edoardo Leo, Giorgio Pasotti, Massimo Dapporto, Pif, Alessandro Haber, Lino Banfi, Giorgio Tirabassi, Anna Galiena, Miriam Leone, Serena Autieri e tantissimi altri, √® un quadro – scultura, realizzato dall’artista siciliano¬†Antonello Arena, che riproduce il manifesto originale del film con la tecnica della resina modellata e trasformata ad hoc.

Nella seconda serata verranno premiati il compositore di colonne sonore Francesco Pirrone (Sezione Emergenti) e l’Attrice Simona Izzo, accompagnata da Ricky Tognazzi.