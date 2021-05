Salina “Covid-free” – Dall’1 al 4 luglio il Decennale del Premio Troisi con madrina Maria Grazia Cucinotta

Quattro giorni di cinema, cultura, talk show, premiazioni, momenti di spettacolo e una celebrazione delle passate edizioni che hanno visto la consegna di 58 riconoscimenti ad importanti attori e registi.

Torna Marefestival nel ricordo di Massimo Troisi che a Salina gir√≤ il film premio Oscar “Il Postino”: la pandemia non ferma l’organizzazione del Decennale che sposa appieno l’arrivo della stagione estiva nell’arcipelago eoliano, in questi giorni reso “covid free” grazie alle vaccinazioni, e diventa una preziosa occasione per contribuire al rilancio turistico e al turismo di prossimit√†.¬†Nella suggestiva e affascinante atmosfera isolana e nel rigoroso rispetto delle norme anti-covid,¬†da gioved√¨ 1¬į a domenica 4 luglio¬†si svolger√† la decima edizione della manifestazione fondata dai giornalisti¬†Massimiliano Cavaleri¬†(direttore artistico) e¬†Patrizia Casale, quest’anno in media partnership col TGR RAI.¬†

Quattro giorni di proiezioni cinematografiche (tutte inedite), cultura, ospiti, interviste, premiazioni e momenti di intrattenimento e spettacolo concentrati nel Comune di Malfa, guidato dal sindaco¬†Clara Rametta, che patrocina l’iniziativa: i pomeriggi si terranno al Centro Congressi Polifunzionale e le serate all’aperto nella piazza principale del borgo, ingresso libero e gratuito a tutti gli appuntamenti. Ha confermato il suo impegno come madrina¬†Maria Grazia Cucinotta, splendido volto siciliano e messinese, interprete de “Il Postino”, da sempre presente alla kermesse e “anima” del Festival condotto dalle giornaliste¬†Nadia La Malfa¬†e¬†Marika Micalizzi: nel Decennale il nuovo parterre di ospiti, in corso di definizione, si unir√† ad una celebrazione delle passate edizioni che hanno visto protagonisti 58 Premi Troisi consegnati ad artisti di caratura nazionale e internazionale. Hanno calcato il palcoscenico di Salina i registi Pupi Avati, Giovanni Veronesi, Roberto And√≤, Fausto Brizzi; attori come Matt Dillon, Sergio Castellitto, Ezio Greggio, Giorgio Pasotti, Massimo Dapporto, Edoardo Leo, Alessandro Haber, Giorgio Tirabassi; affascinanti attrici tra cui Miriam Leone, Serena Autieri, Sabrina Impacciatore, Barbora Bobulova, Valeria Solarino, Anna Galiena, Sandra Milo; e vari cantanti, da Roby Facchinetti a Gigliola Cinquetti. “Marefestival Story”, accompagnato dal nuovo logo con il simbolo del Decennale, sar√† raccontato con filmati, fotografie e qualche “ritorno” sorpresa…