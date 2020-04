Gioiosa Marea – Salgono a tre i casi di contagio al Coronavirus

“Purtroppo salgono a tre i casi di persone positive al Covid-19, ma fortunatamente tutte già sottoposte alla misura dell’isolamento obbligatorio”. A comunicarlo è il sindaco di Gioiosa Marea, Ignazio Spanò.

La situazione è costantemente monitorata dalle autorità sanitarie e dal Coc, il Centro Comunale di Protezione Civile attivato per fronteggiare proprio questa emergenza sanitaria, ma in questo momento – afferma Spanò – è più che mai importante rimanere a casa e continuare ad osservare i provvedimenti in atto.