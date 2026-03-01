Sal Da Vinci trionfa a Sanremo 2026 con “Per sempre sì”

Sal Da Vinci si aggiudica l’edizione 2026 del Festival di Sanremo con il brano “Per sempre sì”, conquistando il primo posto della kermesse canora. L’artista, nato a New York ma legato profondamente alla tradizione napoletana, ha ottenuto il favore del pubblico con un singolo destinato a diventare uno dei maggiori successi della stagione musicale.

In passato definito come rappresentante della “quota neomelodica” del Festival, l’interprete ha ribaltato le aspettative grazie a una proposta musicale che ha riscosso immediato consenso fin dal primo ascolto. Il brano vincitore è dedicato alla moglie Claudia Pugliese.

Il trionfo sanremese segue il successo ottenuto sulle piattaforme digitali, dove il singolo “Rossetto e caffè” ha registrato 62 milioni di ascolti su Spotify. Con “Per sempre sì”, caratterizzato da una melodia facilmente riconoscibile e da una coreografia divenuta rapidamente virale, Sal Da Vinci ha consolidato la propria presenza nel panorama musicale nazionale.

