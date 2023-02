SAGI nomina Giuseppina Laguidara responsabile per l’area culturale della Sicilia orientale

Giuseppina Laguidara, funzionario del Comune di Sant’Angelo di Brolo, è stata nominata responsabile per l’area orientale della Sicilia dal Dipartimento delle Attività culturali ed artistiche del SAGI, il Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani, confederato con l’Unione dei Sindacati Autonomi Europei. La nomina di Laguidara rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei giornalisti professionisti e pubblicisti in Sicilia.

La nuova responsabile del SAGI è una giornalista pubblicista esperta in diverse aree della cultura, laureata in Economia e diplomata al Conservatorio. Ha dato alle stampe il suo libro “La Comunicazione come servizio (AL) pubblico e alla trasparenza”, dimostrando la sua grande passione per la comunicazione e il giornalismo.

La nomina di Laguidara è stata accolta con grande entusiasmo dai responsabili del SAGI, a partire dal presidente nazionale Nino Randisi e dalla storica rappresentante del sindacato in Sicilia, Letizia Passarello. Massimo Scaffidi, segretario provinciale del SAGI per Messina, ha sottolineato che la nomina della nuova responsabile rappresenta un importante passo avanti per la presenza del sindacato sul territorio siciliano.

La nomina di Giuseppina Laguidara è quindi un evento di grande importanza per il mondo del giornalismo e della cultura in Sicilia. Grazie al suo impegno, la tutela dei diritti dei giornalisti sarà ulteriormente consolidata e rafforzata, contribuendo alla valorizzazione della meravigliosa terra siciliana.

© Riproduzione riservata.