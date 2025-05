Sabato nubi in aumento con deboli piogge, domenica migliora

Nel corso di sabato, l’alta pressione assicurerà condizioni meteorologiche generalmente stabili e prevalenza di sole, con la presenza di nubi in aumento nel pomeriggio che tenderanno a diradarsi dalla sera. Sulla costa tirrenica si prevedono progressivi annuvolamenti accompagnati da deboli precipitazioni pomeridiane, con schiarite attese nelle ore serali. Sulle coste ioniche, la giornata si aprirà con cieli poco o parzialmente nuvolosi, ma dal pomeriggio si intensificherà la nuvolosità, dando luogo a deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi.

Sul litorale meridionale, condizioni analoghe si presenteranno con cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, seguiti da un incremento della nuvolosità pomeridiana che provocherà deboli piogge in serata. Nell’area appenninica si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità con piogge leggere nel pomeriggio, in attenuazione durante la sera. Le zone interne registreranno cieli poco o parzialmente nuvolosi al mattino, con formazione di nubi compatte nelle ore centrali, parzialmente diradate in serata. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali in rotazione verso nord-est, mentre lo zero termico si attesterà intorno a 3.650 metri. I mari Basso Tirreno e Mare di Sicilia si presenteranno mossi, mentre il Canale di Sicilia sarà da molto mosso a mosso.

Nei prossimi due giorni, si manterranno condizioni di variabilità con rapide piogge, causate dalla posizione delle regioni meridionali che si trovano al confine tra l’alta pressione nord-africana e una circolazione depressionaria sull’Europa centro-occidentale. Questo scenario sinottico favorisce alternanza tra fasi soleggiate, nubi irregolari e brevi precipitazioni accompagnate da polveri sahariane. Tra sabato e domenica si assisterà a un rapido miglioramento in Campania, mentre gli ultimi fenomeni interesseranno la Sicilia centro-orientale e la Calabria a causa di un nuovo sistema nuvoloso in risalita dal Nord Africa. A partire da lunedì 26 maggio, l’alta pressione garantirà ampi rasserenamenti su tutta la regione.

Domenica, un campo di alte pressioni coprirà la regione assicurando tempo stabile e soleggiato. Le coste tirreniche, ioniche e meridionali presenteranno cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sull’Appennino e nelle zone interne la nuvolosità sarà scarsa, fatta eccezione per nubi sparse al mattino. I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con lo zero termico intorno ai 2.900 metri. Il Basso Tirreno e il Mare di Sicilia risulteranno mossi, mentre il Canale sarà molto mosso. – Fonte 3Bmeteo.

