I.I.S Merendino – Concorso “Il libro siamo noi”

Una menzione speciale è stata riconosciuta al video “Cosa ci riserverà il futuro” realizzato dagli alunni dell’ Istituto Alberghiero di Brolo, Francesco Miragliotta della classe IV A corso Cucina, Giuseppe Pio Graziano e Carrabotta Noemi della classe IV B corso sala.

Gli alunni , coordinati dalla prof.ssa Marinella Speziale, hanno partecipato al concorso “IL LIBRO SIAMO NOI” edizione 2020, organizzato e promosso dal CESV di Messina.

La commissione del concorso ha riconosciuto una menzione speciale, con la seguente motivazione :

“Video ben fatto e coerente ai temi del concorso. gli autori fanno una panoramica anche visuale su tutte le materie inquinanti (plastica, cicche di sigarette, emissioni di gas) e cercano di creare il nesso con la distruzione di ambienti ed ecosistemi a rischio.

Il messaggio che inviano gli autori e’ quello di cambiare rotta e di volgere scelte pubbliche ed individuali alla salvaguardia dell’ambiente.”

Soddisfatta la dirigente dell’ I.I.S Merendino, prof.ssa Maria Ricciardello, di questo ennesimo riconoscimento che viene attribuito agli alunni del suo Istituto, soprattutto in questo momento così particolare che vede la Scuola impegnata con la didattica a distanza (D.A.D).

Per motivi di sicurezza non verrà effettuata , in questo periodo, la cerimonia per la premiazione, ma agli alunni verranno consegnati gli attestati di merito e un buono libro per promuovere e diffondere la cultura.