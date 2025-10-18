Russo (Asp Messina): «Crack in aumento, fenomeno preoccupante»

A Messina si registra un aumento significativo nel consumo di crack e di sostanze sintetiche. A segnalarlo è Pietro Russo, direttore del Dipartimento delle dipendenze patologiche dell’Asp, che da anni osserva l’evoluzione del fenomeno sul territorio.

Russo evidenzia un dato allarmante riguardante l’uso di cannabinoidi tra i minori: «Circa il 90 per cento dei ragazzi ha fatto uso di queste sostanze almeno una volta», afferma, sottolineando come si tratti di «un fenomeno estremamente diffuso e ancora sottovalutato». Parallelamente, si abbassa l’età del primo contatto con la cocaina, segno di una tendenza preoccupante che coinvolge fasce d’età sempre più giovani.

Il direttore segnala inoltre la crescita del consumo di crack, una delle forme di dipendenza più gravi e difficili da trattare. «Negli ultimi anni – spiega – abbiamo osservato un incremento costante dell’uso di crack, soprattutto tra giovani adulti».

Pur precisando che l’uso di questa sostanza tra i giovanissimi di 12 e 13 anni è ancora limitato, Russo ammette che «il fenomeno esiste e desta preoccupazione». L’esperto richiama l’attenzione anche sulle nuove droghe sintetiche, la cui diffusione, spesso attraverso canali informali e digitali, rende più complesso il controllo e la prevenzione.

Il Centro per le dipendenze patologiche dell’Asp di Messina continua a monitorare la situazione, segnalando un quadro in evoluzione che richiede interventi mirati e un potenziamento delle attività di sensibilizzazione nelle scuole e nelle famiglie.

