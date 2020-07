Rubino (PD): “Musumeci solidarizza con chi invocava le fiamme dell’Etna contro i siciliani”

“Caro Musumeci

La mia personale solidarietà va ai migranti tenuti in mare e trattati come animali con il nobile obiettivo di raccogliere like mentre ballava al Papeete e beveva Mojto.

La mia personale solidarietà va a tutti quegli esseri umani torturati e uccisi nei #lager, travestiti da centri di detenzione, dei loro paesi. La mia personale solidarietà va ai volontari delle ONG, agli uomini di chiesa, agli operatori del sociale che ogni giorno cancellano il velo nero che Lei sta provando a stendere sulla cultura dell’accoglienza della nostra terra.

E infine, sig. Presidente, la mia personale solidarietà va a tutti i siciliani costretti ad essere governati da chi solidarizza con coloro che, fino a qualche giorno fa, invocavano le fiamme dell’Etna per risolvere “il problema meridionale”. Capisco che ogni tanto torna a far capolino la sua ideologia ma non lo faccia sulla pelle della povera gente e, soprattutto, lo faccia in silenzio.”

Così Antonio Rubino, a nome dei PartigianiDEM, risponde al messaggio di solidarietà che Nello Musumeci ha rivolto a Salvini dopo il voto del Senato