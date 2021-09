Lunedì scorso era stata rubata una panchina pubblica sita in Via Pertini. Gli Agenti del Commissariato di P.S. di Augusta, avuta la notizia, hanno esperito immediate indagini di polizia giudiziaria che hanno consentito di individuare il ladro, un uomo di 79 anni, residente ad Augusta, e di denunciarlo.

