Rotary Sant’Agata, nuovo anno con il motto “Il futuro nasce dagli incontri”

Il Rotary Club Sant’Agata di Militello ha celebrato la tradizionale cerimonia del Passaggio della Campana, appuntamento che ha ufficializzato il trasferimento della presidenza da Giulio Settimo Franchina, alla guida del sodalizio negli anni rotariani 2024/2025 e 2025/2026, a Davide Tindaro Ceraolo. Dopo l’omaggio alle bandiere e i saluti istituzionali, Franchina ha tracciato un bilancio delle attività svolte nel biennio, illustrando i risultati conseguiti e ringraziando i componenti del direttivo per il contributo offerto. Un riconoscimento particolare è stato rivolto al segretario Massimo Ioppolo, mentre il tesoriere Fulvio Damiano e il prefetto Antonino Gerbino sono stati insigniti della Paul Harris Fellow.

Nel corso della serata Felice De Luca, Past President del Rotary Club Messina Peloro e delegato dell’Area Peloritana per il progetto BLSD, è stato nominato socio onorario in considerazione del supporto fornito alle attività formative e di service del Club. L’assistente del Governatore per l’anno rotariano 2025/2026, Pia Pollina, ha evidenziato il clima di collaborazione e amicizia riscontrato nel sodalizio, esprimendo apprezzamento per le iniziative realizzate.

La consegna del collare, del distintivo presidenziale e del martelletto ha sancito il passaggio di consegne. Contestualmente, Ceraolo ha conferito a Franchina il distintivo di Past President e la Paul Harris Fellow quale attestazione per l’attività svolta.

Nel suo intervento programmatico il nuovo presidente ha richiamato la dimensione internazionale del Rotary, presentando il motto dell’anno, “Il futuro nasce dagli incontri”, in sintonia con il tema del Rotary International “Creare un impatto duraturo”. Tra le iniziative illustrate figurano “Vicini anche col Cuore”, dedicata alla diffusione della cultura della prevenzione e delle manovre salvavita attraverso l’installazione di defibrillatori e la formazione dei cittadini, e “Oltre lo Schermo”, sviluppata con i Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto e Capo d’Orlando per promuovere tra i giovani il valore delle relazioni personali. Ceraolo ha inoltre annunciato il rafforzamento dei rapporti internazionali, il rinnovo del gemellaggio con i Rotary Club della Grecia, il sostegno alla Rotary Foundation mediante iniziative benefiche e la presentazione del nuovo direttivo. Durante la serata è stato accolto anche il nuovo socio Biagio Tomasi, proveniente dal Rotaract Club Sant’Agata di Militello.

Sono quindi intervenuti il vice governatore del Distretto 2110 Sicilia e Malta, Carlo Marullo, e l’assistente del Governatore Mariano Bruno, che hanno rivolto i propri auguri al nuovo presidente e sottolineato il ruolo del Club nel Distretto, evidenziando anche la nomina del socio Glauco Milio a segretario distrettuale.

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