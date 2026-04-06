Rogo nella notte a Messina, distrutte due baracche al rione Taormina

Intervento delle autorità nel rione Taormina a seguito dell’incendio che, nella notte, ha interessato due baracche inserite in un piano di imminente demolizione. Sul posto si è recato il subcommissario al risanamento Santi Trovato, accompagnato dal comandante della Polizia municipale Giovanni Giardina e dai Vigili del fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento con l’ausilio di più mezzi.

Le strutture coinvolte facevano parte di un gruppo di quindici manufatti già programmati per l’abbattimento. L’area è adiacente a un altro lotto colpito da un incendio nel marzo dell’anno precedente. Le famiglie precedentemente assegnatarie risultano trasferite da tempo in nuovi alloggi, mentre le baracche dismesse erano state progressivamente occupate da rifiuti di varia natura.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire le cause del rogo.

“Ringrazio il personale dei Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia municipale, il comandante Giardina e le forze dell’ordine per la tempestività dell’intervento e per aver garantito il presidio dell’area”, ha dichiarato Trovato. “Siamo in attesa delle relazioni tecniche sull’accaduto. L’incendio ha interessato strutture già destinate alla demolizione. I lavori sono stati affidati all’impresa e, dopo la rimozione dei rifiuti a cura di Msbc, il cronoprogramma sarà rispettato. L’intera area sarà messa in sicurezza a partire da domani mattina. Il risanamento prosegue senza interruzioni”.

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