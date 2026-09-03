Rodia, camioncino di Messinaservizi si ribalta durante il servizio

Un mezzo di Messinaservizi Bene Comune, impegnato nel servizio mattutino di raccolta porta a porta, si è ribaltato a Rodia mentre percorreva un tratto in discesa. A bordo si trovavano due operatori, rimasti lievemente feriti. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

L’episodio ha riaperto il confronto sulla sicurezza. Antonino Di Mento, segretario generale Uil Trasporti Messina, e Nunzio Arena, Rsu, chiedono un incontro urgente con l’azienda, una verifica straordinaria della flotta e la revisione dei percorsi considerati potenzialmente pericolosi. «Prima viene la sicurezza, poi tutto il resto. Se un percorso non è sicuro deve essere modificato», affermano.

Sulla vicenda intervengono anche Antonino Trino, Carmelo Pino e Saro Scudellà della Fp Cgil, sollecitando controlli sull’efficienza dei mezzi e una mappatura dei rischi connessi alla viabilità nei villaggi e nelle aree collinari e costiere.

Fit Cisl e Rsu ricordano inoltre che un terzo lavoratore è stato condotto al Pronto soccorso per un problema che sarebbe riconducibile al sedile di un altro mezzo, dal quale sarebbero fuoriuscite parti metalliche. Antonino Alibrandi, Letterio D’Amico e i rappresentanti Rsu rinnovano la richiesta di un tavolo sulla sicurezza già avanzata il 7 agosto.

Messinaservizi precisa che il veicolo coinvolto, a noleggio, è sottoposto a manutenzione periodica. Il direttore generale Salvo Puccio ha riferito che l’azienda sta collaborando con la Polizia Municipale per ricostruire la dinamica. L’amministratore unico Giuseppe Laface ha ribadito che «il benessere, la tutela e la sicurezza dei lavoratori» rappresentano per l’azienda un principio irrinunciabile.

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