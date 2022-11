RO racing vince con Mattonen e Giulia Taglienti il titolo in classe N4 nel Campionato italiano rally terra

RO racing vince con Mattonen e Giulia Taglienti il titolo in classe N4 nel Campionato italiano rally terra

Arriva dalle strade bianche un nuovo titolo italiano per i portacolori della scuderia RO racing. A Cingoli nelle Marche “Mattonen” e Giulia Taglienti hanno raggiunto il titolo della categoria N4 nel Campionato italiano rally terra. A Monza al 6° Special Rally Circuit Vedovati Corse il giovane Andrea Fersini, in coppia con Melo Cappello, ha sbalordito tutti aggiudicandosi la combattuta classe RSTB 1.6.

Un nuovo fine settimana ricco di soddisfazioni e vittorie per la scuderia RO racing. Dai rally Ăš giunto un nuovo titolo italiano.

Continua la scia di successi per gli alfieri del sodalizio di Cianciana. Nelle Marche, a Cingoli al 15° Rally delle Marche, “Mattonen” e Giulia Taglienti hanno condotto la loro Mitsubishi Lancer Evo X, gommata MRF Tyres, al secondo posto in classe N4 e si sono aggiudicati con una gara d’anticipo, rispetto alla conclusione della massima serie nazionale che si disputa sulle strade sterrate, il titolo Tricolore di categoria.

Nel tempio della velocità , il Circuito di Monza, al 6° Special Rally Circuit Vedovati Corse, Andrea Fersini, in coppia con Carmelo Cappello, su una Mini Cooper S, ha vinto la combattutissima classe RSTB 1.6. Il giovane brianzolo non ha temuto il confronto contro avversari blasonati e senza timore reverenziale ha portato a casa un meritato successo. Nella stessa gara, al traguardo in classe R5, a bordo di una Skoda Fabia R5 del Team Colombi, Rosario Montalbano e Giuseppe Livecchi.

In Sicilia, allo Slalom Giarre Milo, secondo posto di classe A1600 per la Peugeot 106 condotta da Michael Ficili.

In Campania, allo Slalom Sorrento Sant’Agata, Marco Iacoviello ha portato la sua Peugeot 106 sul secondo gradino del podio della classe A1400.