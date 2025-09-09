RO Racing trionfa a Erice con Peruggini campione GT

Si è conclusa a Erice, in provincia di Trapani, la tappa del Campionato Italiano Super Salita che ha portato importanti successi alla scuderia RO Racing. Lucio Peruggini, al volante della Ferrari 488 Challenge Evo GT SUPERCUP, ha conquistato il titolo italiano di categoria GT, siglando un risultato di rilievo per il team. Sullo stesso tracciato, Francesco Conticelli, alla guida della Nova Proto NP 01, ha chiuso al secondo posto nella classifica assoluta, ottenendo un piazzamento prestigioso davanti al pubblico di casa.

Nelle altre categorie non sono mancati risultati significativi. Kadija Mourtaji, su Mini Cooper RS Plus 1600T, si è imposta tra le Dame. Francesco Benenati, con la Peugeot 106, ha ottenuto la seconda posizione nella N1600, stesso piazzamento raggiunto da Calogero Lombardo nella classe RS 1.6 Plus con un’auto analoga in configurazione Racing Start. Secondo posto di classe anche per Antonino Torre, su Seat Leon Cup RS Turbo Cup, mentre Antonio Di Matteo, al volante della Gloria C8 Suzuki, ha chiuso ottavo, debuttando nella salita dopo le esperienze negli slalom.

Nella competizione riservata alle auto storiche, valida per il Campionato Italiano di specialità, Mimmo Guagliardo ha primeggiato con la Porsche 911 SC e Toti Mannino con la BMW 2002 Ti.

In Calabria, al 10° Slalom Curinghese, valido per il Campionato Italiano della specialità, Giuseppe Catalano, con la Chevy Coupé motorizzata Yamaha, ha conquistato l’ottavo posto assoluto, rafforzando il percorso verso il titolo nazionale. Saverio Miglionico, invece, si è classificato decimo al volante della sua A112 Abarth.

