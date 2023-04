RO Racing impegnata nel Rallye du Balcon Est anche nel fine settimana di Pasqua

La scuderia RO Racing non si ferma nemmeno nel weekend di Pasqua e si prepara ad affrontare il Rallye du Balcon Est, che si terrà sabato 8 aprile nei pressi della cittadina alpina di Grenoble, in Francia. Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani, i due rappresentanti del team siciliano, prenderanno il via della gara al volante della loro nuova Skoda Fabia R5 della Roger Tuning, che li accompagnerà durante l’intera stagione 2023.

Il Rallye du Balcon Est sarà un’importante occasione per testare la versione Evo della vettura della Casa Boema, in vista degli impegni futuri che vedranno i due alfieri della scuderia di Cianciana al via della Coppa rally di settima zona, dove dovranno difendere il titolo conquistato lo scorso anno. La gara transalpina prevede la disputa di cinque tratti cronometrati, che i piloti dovranno affrontare con il numero sei sulle portiere e le coperture Pirelli sulla loro Skoda Fabia.

Secondo Carmine Tribuzio, “team nuovo e vettura nuova necessitano di una gara test prima di gettarsi nella mischia, tra gli avversari del campionato di zona”. Le strade francesi, infatti, sembrano rispondere alle aspettative della scuderia RO Racing, che cercherà di fare bene nella gara test per iniziare al meglio la stagione agonistica. Inoltre, un distributore del produttore italiano di pneumatici sarà al fianco dei due campioni di zona in tutte le gare dell’anno, fornendo loro supporto tecnico e logistico.

