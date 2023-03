RO racing, alla prima gara del Campionato italiano velocità della montagna

La RO racing si presenta alla sessantunesima edizione della Alghero – Scala Piccada con quattro piloti di grande esperienza e prestigio. La prima uscita stagionale del Campionato italiano velocità della montagna vedrà in gara Matteo e Alessandro Gabrielli, Lucio Peruggini e Sergio Farris. La RO racing ha dimostrato di essere pronta ad affrontare la nuova stagione con grinta e determinazione, schierando in pista vetture performanti e piloti di alto livello.

Nella categoria Racing Start, la giovane promessa Matteo Gabrielli sfiderà gli avversari con una Peugeot 308 Gti dal grande potenziale. Nel Gruppo Tcr, invece, Alessandro Gabrielli punterà sulla Hyundai i30 per cercare di conquistare il titolo di categoria. Lucio Peruggini sarà invece alla guida della sua Ferrari 488 Challenge Evo, con la quale cercherà di confermarsi campione della serie tricolore tra le Gran Turismo. Infine, nel Gruppo E2SS, Sergio Farris si cimenterà nella gara di casa con una Wolf.

Ma non è tutto: Rosario Montalbano, presidente della RO racing, ha deciso di scendere in pista anche nella One Cup Series Coppa Italia Turismo, che si svolgerà al Circuito di Vallelunga. Montalbano si presenterà alla sua prima gara nella competizione con una Bmw Serie 1, pronta a dimostrare il proprio valore e la propria determinazione.

La RO racing ha dimostrato di essere una squadra competitiva e ambiziosa, pronta a lottare per la vittoria in ogni categoria in cui è impegnata. Il Campionato italiano velocità della montagna ha avuto un inizio scoppiettante e si preannuncia una stagione entusiasmante, ricca di sfide e di emozioni.

© Riproduzione riservata.