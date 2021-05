Ritorno Razza in giunta regionale, fine del purgatorio?

Savona (FI): “Nulla in contrario, a lui mi lega rapporto di stima e amicizia”.

“Ogni giorno che passa aumentano gli attestati di stima nei confronti dell’operato di Ruggero Razza e del suo ritorno nella Giunta Musumeci. Da parte mia non ci sarebbe nulla in contrario, sia perché a lui mi lega un sincero rapporto di amicizia e stima, sia perché vista la pochezza dell’impianto accusatorio, ritengo che non ci siano i presupposti per interrompere l’ottimo lavoro da lui sin qui svolto, specie nel periodo che è coinciso con la crisi sanitaria da Covid.

Credo pertanto che il purgatorio a cui è stato relegato, dal punto di vista politico possa giungere al termine”.

Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Savona, presidente della Commissione Bilancio all’Ars.