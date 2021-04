Ritardi nell’avvio della campagna forestale – 27 aprile la mobilitazione di sindacati e lavoratori sotto la Prefettura

C’è grande preoccupazione anche in provincia di Messina per i ritardi nell’avvio della campagna forestale di prevenzione incendi con i lavori dei viali parafuoco. Così i sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno deciso di dare il via alla mobilitazione dei lavoratori forestali che si concluderà martedì 27 aprile con un sit-in di protesta dalle 10 alle 12 sotto la sede della Prefettura di Messina.

In quella sede, i segretari provinciali Sabina Barresi, Nuccio Massimino e Antonio Marino, illustreranno al Prefetto la situazione di emergenza e chiederanno un intervento per fare partire nel più breve tempo le opere di prevenzione degli incendi.