Ritardi a Lipari negli esami del CIRS, l’interrogazione di De Leo

Da agosto quarantacinque allievi del CIRS di Lipari attendono la convocazione per sostenere gli esami conclusivi dei percorsi professionali finanziati dalla Regione Siciliana. L’assenza di una data ufficiale impedisce l’emissione dei certificati di qualifica, documenti necessari per l’accesso al mercato del lavoro e per eventuali proseguimenti formativi. La questione è stata portata all’attenzione delle istituzioni regionali da Alessandro De Leo, che ha presentato un’interrogazione urgente indirizzata al Presidente della Regione e all’Assessore alla Formazione professionale, richiedendo spiegazioni sulle ragioni del ritardo e indicazioni sui tempi previsti per completare l’iter.

Nel testo dell’interrogazione De Leo evidenzia le criticità emerse, sottolineando che “questa situazione rischia di vanificare gli sforzi di questi ragazzi e le risorse pubbliche investite dalla stessa Regione”. A suo avviso, “è inaccettabile che, per lungaggini amministrative, si blocchino percorsi formativi completati regolarmente. La Regione deve garantire la conclusione e la certificazione dei corsi che finanzia”.

Gli studenti, dopo un ciclo formativo quadriennale, si trovano in una condizione di sospensione che non consente di utilizzare le competenze acquisite. Alcuni avrebbero già intrapreso iniziative legali per la tutela dei propri interessi. De Leo chiede inoltre all’amministrazione regionale di disporre verifiche interne per individuare le cause del disservizio e per evitare il ripetersi di situazioni analoghe, con particolare riferimento alle isole minori, dove l’offerta formativa e le prospettive occupazionali risultano più limitate.

