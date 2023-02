Ristrutturazione Pronto Soccorso Cervello: Schifani si impegna a verificare personalmente eventuali disservizi per i cittadini

La chiusura del pronto soccorso dell’ospedale “Cervello” di Palermo per lavori di ristrutturazione è stata accolta con preoccupazione dai cittadini e dalle autorità sanitarie. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha promesso di verificare personalmente che non si creino disservizi per i cittadini durante questo periodo.

L’obiettivo del presidente Schifani è quello di garantire che la chiusura del pronto soccorso non causi disagi per i pazienti e che siano messe in atto tutte le misure necessarie per tutelare il diritto alla salute dei cittadini. Questo significa che verranno prese tutte le precauzioni per garantire che i pazienti che necessitano di cure urgenti non subiscano ritardi o interruzioni nei loro trattamenti.

La ristrutturazione del pronto soccorso dell’ospedale “Cervello” è un’operazione molto importante e necessaria per il miglioramento del servizio sanitario offerto. Tuttavia, è fondamentale che la chiusura temporanea del pronto soccorso non causi danni ai pazienti, che hanno diritto a ricevere cure adeguate e tempestive.