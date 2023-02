Ristrutturazione del Pronto Soccorso “Cervello”: Schifani annuncia una soluzione efficace

È stata trovata una soluzione tempestiva e altamente efficace per la chiusura del pronto soccorso dell’ospedale “Cervello” di Palermo per lavori di ristrutturazione, senza penalizzare le altre aree di emergenza dell’area metropolitana. Il presidente della Regione Renato Schifani ha personalmente assicurato la realizzazione di un coordinamento efficiente tra le strutture ospedaliere, in modo da garantire il diritto all’assistenza e alla salute dei cittadini.

Durante i lavori al pronto soccorso del “Cervello”, il pronto soccorso di Villa Sofia si avvarrà di un notevole incremento di superficie operativa, comprendendo tutto il Padiglione Biondo (circa 1000 mq), con grandi benefici per l’emergenza sanitaria. Ciò consentirà l’apertura di altre due postazioni di visita e cura e il Triage avanzato con presenza medica.

Inoltre, i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso dell’ospedale “Cervello” non saranno avviati fino a quando non sarà aperta e messa a regime la nuova area di emergenza, potenziata e riqualificata, del Policlinico di Palermo, prevista per il prossimo 27 febbraio.

Questo intervento rappresenta un grande passo avanti per la salute dei cittadini palermitani, garantendo una gestione efficiente e coordinata delle emergenze sanitarie nell’area metropolitana di Palermo.

Il pronto intervento di Schifani e Volo dimostra come una gestione lungimirante e attenta possa risolvere problemi importanti per la salute dei cittadini in tempi rapidi. Un coordinamento tra le strutture ospedaliere e un’attenta pianificazione dei lavori di ristrutturazione sono le basi per garantire un servizio sanitario efficiente e di qualità per tutti.

La soluzione trovata per il pronto soccorso del “Cervello” rappresenta un esempio positivo per altre regioni, dimostrando che la salute dei cittadini deve essere sempre al centro delle decisioni politiche e amministrative. La cooperazione tra gli enti e l’attenzione ai bisogni della comunità sono i principi fondamentali per garantire un servizio sanitario efficace e di qualità .