Ristoworld Italy – Marcello Proietto di Silvestro è il nuovo presidente nazionale

Marcello Proietto di Silvestro, è il nuovo presidente di Ristoworld Italia, l’associazione di cucina, turismo e valorizzazione del Made in Italy di respiro nazionale con sedi anche all’estero.

48 anni, sposato con due figli, di formazione classica e poi accademica, ha un trascorso intenso nel campo giornalistico, avendo per anni collaborato con importanti realtà editoriali.

La svolta poi con l’ingresso nel mondo alberghiero e ristorativo: da oltre dieci anni ormai, lavora in strutture ristorative complesse come food and beverage manager e responsabile commerciale, senza dimenticare il primo amore, ossia la comunicazione.

Wedding and event manager con certificazione accademica, master trainer in formazione duale, è stato presente fin dalla sua costituzione in Ristoworld Italy: precedentemente ha ricoperto il ruolo di segretario nazionale e direttore responsabile della rivista trimestrale Ristonews.        Â

Nata nel 2011, per volere dello chef executive Andrea Finocchiaro (che andrà a rivestire il ruolo di Past President), Ristoworld Italy è una dinamica e giovane associazione che si occupa di valorizzare il settore enogastronomico e territoriale Italiano.

La missione è quella di divulgare al meglio il Made in Italy con attività variegate come corsi professionali, selezione di ristoranti, formazione e consulenza strategica per le aziende ristorativo-alberghiere, convegnistica, formazione Academy e tanto altro ancora. L’associazione, che ha anche un settore Emergency riconosciuto con Decreto Ministeriale, già intervenuto in calamità naturali (Amatrice, Genova, l’Aquila), è senza scopo di lucro ed è spesso impegnata con iniziative di solidarietà e beneficenza.

«Diamo un respiro nazionale a Ristoworld che rappresenta, finalmente, l’associazione giovane e operativa, fatta di donne e uomini orgogliosi di lavorare in maniera qualificata nella ristorazione e nel turismo. Ci rivolgiamo agli imprenditori della Ristorazione e a quanti operano in questo mondo complesso con opportunità di crescita e aiuto di consulenza. Una particolare attenzione – commenta il neo presidente Proietto di Silvestro – sarà rivolta agli studenti delle scuole alberghiere e degli istituti professionali di formazione, per aiutarli nel loro cammino di crescita e fornire loro le credenziali giuste per un ingresso autorevole nel mondo della ristorazione, un comparto strategico e pilastro dell’economia».Â