Rischio idrogeologico, fondi per 62 milioni dalla giunta Schifani

La giunta regionale guidata da Renato Schifani ha disposto lo stanziamento di 61,9 milioni di euro destinati a interventi per la riduzione del rischio idrogeologico in Sicilia. Le risorse provengono da economie riprogrammabili del Psc, il Piano di sviluppo e coesione, e saranno impiegate per finanziare progetti già individuati nell’ambito del Po Fesr 2014/2020.

I fondi saranno assegnati a iniziative finalizzate alla mitigazione del rischio ambientale, con particolare riferimento alle aree maggiormente esposte a fenomeni di dissesto e all’erosione costiera. Gli interventi rientrano nelle competenze del dipartimento Ambiente dell’assessorato regionale del Territorio.

Il presidente della Regione ha evidenziato il recupero delle somme disponibili, sottolineando l’indirizzo dell’esecutivo verso la messa in sicurezza delle zone più vulnerabili. «Abbiamo recuperato risorse consistenti – ha dichiarato Schifani – che destiniamo al finanziamento di progetti per la messa in sicurezza di territori più esposti al rischio idrogeologico o all’erosione costiera. Il mio governo sta impiegando ogni risorsa disponibile per la tutela del territorio e la salvaguardia della sicurezza dei nostri cittadini».

L’operazione si inserisce nel quadro delle azioni di programmazione e riutilizzo delle risorse comunitarie e nazionali, con l’obiettivo di rafforzare gli interventi di prevenzione e contenimento del dissesto sul territorio regionale.

