Risanamento urbano a Messina, avviato il tavolo tecnico all’IACP

La sede dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina ha ospitato un tavolo tecnico congiunto dedicato al risanamento urbano e alle politiche abitative rivolte alle famiglie in condizioni di grave disagio. L’iniziativa ha confermato il ruolo dell’IACP quale snodo istituzionale del percorso di rigenerazione urbana avviato in città.

L’incontro, promosso e coordinato dall’Istituto, ha visto la partecipazione del presidente dell’IACP, on. dott. Beppe Picciolo, del vicepresidente avv. Emilio Fastuca e del direttore generale dott.ssa Maria Grazia Giacobbe. Presenti anche il presidente di Arismè, avv. Fabrizio Gemelli, e, in rappresentanza dell’ing. Santino Trovato, Subcommissario per il risanamento, la dott.ssa Maria Gemelli e l’arch. Danilo De Pasquale.

Il confronto ha costituito un primo momento di dialogo istituzionale finalizzato alla definizione di una nuova organizzazione tecnica condivisa, con l’obiettivo di affrontare in maniera coordinata le principali criticità legate al risanamento urbano di Messina. Al centro dei lavori sono stati posti i temi dell’acquisizione e della ristrutturazione di alloggi da destinare alle famiglie residenti nelle aree interessate dagli interventi, insieme alla costruzione di una sinergia operativa stabile tra enti e istituzioni.

Nel corso della riunione l’IACP ha annunciato l’avvio, in tempi ravvicinati, di un censimento degli immobili disponibili non ancora oggetto di finanziamenti per la ristrutturazione, finalizzato a programmare interventi immediati e mirati. È inoltre emersa la volontà condivisa di rendere il tavolo tecnico un appuntamento stabile.

«Questo tavolo rappresenta l’avvio di un percorso concreto di collaborazione tra istituzioni che condividono una responsabilità fondamentale verso la città e verso le famiglie che vivono una condizione di forte disagio abitativo», ha dichiarato il presidente dell’IACP, Beppe Picciolo. «L’IACP è pronta a mettere competenze e struttura al servizio di una strategia unitaria, capace di accelerare i processi decisionali e fornire risposte tempestive».

👁 Articolo letto 176 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.