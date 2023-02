“Ripresa Sicilia”: nuovi beneficiari tra le imprese, Tamajo accoglie le istanze degli imprenditori

La Regione Siciliana ha esteso il range di età dei soggetti ammissibili ai contributi dell’avviso “Ripresa Sicilia”, la misura di sostegno alla competitività delle imprese dell’isola. Grazie a questa modifica, le piccole e medie imprese dell’Isola in forma singola o associata, che hanno un’età compresa fra i 18 e i 46 anni, potranno accedere ai benefici della misura di sostegno. Per le donne, invece, non c’è nessun limite di età .

L’avviso “Ripresa Sicilia” è stato messo a punto dal governo Schifani ed è una delle quattro linee di intervento all’interno del programma “Competitività Sicilia”. Il contributo è rivolto a coloro che intendono realizzare investimenti che favoriscano l’innovazione, il trasferimento tecnologico e la riconversione di siti produttivi.

La dotazione finanziaria complessiva di “Ripresa Sicilia” è di 36 milioni di euro, di cui 16 provengono dal Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 e 20 dal Poc 2014-2020. Le agevolazioni previste saranno erogate sotto forma di finanziamento agevolato a tasso zero e contributo a fondo perduto, rispettivamente pari al 40 per cento per le piccole e 30 per cento per le medie imprese. Sono ammissibili programmi di spesa da un minimo di 400 mila euro a un massimo di 5 milioni.

Inoltre, è stata modificata anche l’intensità dell’aiuto, che sarà pari al 75 per cento dell’importo della spesa considerata ammissibile. Questa modifica è stata introdotta per agevolare le piccole e medie imprese dell’isola.

La modalità della procedura di valutazione delle domande di partecipazione è stata cambiata da negoziale a valutativa per accelerare i tempi istruttori.

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha dichiarato che la modifica dei criteri di ammissibilità è stata decisa in seguito all’ascolto degli imprenditori e alle loro esigenze. “Siamo molto fiduciosi sull’efficacia ed efficienza di questo strumento finanziario, che è uno dei tanti interventi messi in campo per il tessuto imprenditoriale dell’Isola”, ha aggiunto Tamajo.

Le istanze potranno essere presentate online sulla piattaforma dedicata, attiva dal primo marzo, all’indirizzo https://sportelloincentivi.irfis.it/.