Riprendono gli incontri con i sindaci della Città Metropolitana

Con l’avvio del 2026 è ripreso il ciclo di incontri istituzionali promossi dal sindaco metropolitano Federico Basile, dedicati al confronto diretto con i sindaci del territorio e al monitoraggio delle principali criticità locali nell’ambito della riprogrammazione dei fondi destinati ai comuni della Città Metropolitana di Messina.

Il primo appuntamento dell’anno si è svolto nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione del direttore generale Giuseppe Campagna, del capo di Gabinetto Lalla Parisi e del responsabile del Servizio di Gabinetto Gaetano Maggioloti. Al tavolo istituzionale hanno preso parte i sindaci di Milazzo e San Salvatore di Fitalia e il vicesindaco di Merì.

Il confronto si è concentrato in via prioritaria sulle condizioni della rete stradale provinciale, con particolare riferimento ai collegamenti tra centri abitati, aree rurali e zone produttive. Gli amministratori locali hanno rappresentato le principali criticità riscontrate e indicato le priorità di intervento, evidenziando l’esigenza di una pianificazione degli interventi di manutenzione coerente con le necessità dei territori e finalizzata a migliorare sicurezza e accessibilità.

Nel corso degli incontri è stato inoltre affrontato il tema della valorizzazione delle risorse locali, considerate un elemento strategico per i percorsi di sviluppo. Patrimoni ambientali e culturali, aree naturalistiche, siti storici, tradizioni artigianali e filiere agroalimentari sono stati indicati come basi per progetti integrati di promozione e rilancio economico e turistico. In tale ambito, il direttore generale Campagna ha illustrato un’iniziativa informativa rivolta al turismo, fondata sul coinvolgimento delle eccellenze locali e sulla partecipazione coordinata dei comuni metropolitani.

Per quanto riguarda i singoli territori, a Milazzo sono state segnalate criticità sulla SP67, sulla SP72A “Strada di Ponente” e sulla SP72 bis “Marina Garibaldi”. Per San Salvatore di Fitalia è stato fatto il punto sugli interventi già aggiudicati sulla SP155 e sulla SP155 Bis “Dovera”, mentre per Merì è stata evidenziata l’urgenza di completare i lavori sulla SP73 “Femmina Morta” e di intervenire sulla SP72H “Camicia”. Al termine degli incontri, Basile ha definito il confronto con gli enti locali «una scelta di metodo» volta a costruire una programmazione più aderente ai bisogni delle comunità.

