Rinnovati dall’IRCCS Neurolesi i contratti in scadenza di numerosi lavoratori

Rinnovati dall’IRCCS Neurolesi i contratti in scadenza di numerosi lavoratori

“La UIL e la UIL FPL di Messina esprimono enorme soddisfazione in merito alle recenti deliberazioni dell’IRCCS Neurolesi di Messina che hanno rinnovato gli incarichi a tempo determinato a n. 6 infermieri e a n. 7 dirigenti (4 medici e 3 SPTA) che avevano i contratti in scadenza al 30 giugno 2020. Inoltre, sono stati rinnovati gli incarichi anche a numerosi lavoratori degli spoke” lo hanno dichiarato Ivan Tripodi, Segretario generale UIL Messina, Pippo Calapai, Segretario generale UIL FPL, Nino Nunnari e Maurizio Celona segretari aziendali dell’IRCCS Neurolesi e Alessio CurrĂČ responsabile aziendale Area Medica.

“Abbiamo messo in campo un’azione sindacale fortemente impegnativa che, grazie alla disponibilità dimostrata dal management aziendale dell’IRCCS Neurolesi, ha permesso di realizzare quanto sembrava impossibile. Finalmente si ù assicurato il lavoro a numerosi lavoratori che altrimenti avrebbero subito, insieme alle loro famiglie, fortissimi disagi, specie in questo particolare periodo post-Covid-19. Infatti, grazie al rinnovo degli incarichi questi lavoratori potranno accedere alla tanto agognata stabilizzazione che, tra gli altri aspetti, consentirà la realizzazione di un progetto umano e professionale di ampio respiro. La UIL e la UIL FPL, come sempre e ancora una volta, hanno dimostrato che con l’impegno, la conoscenza dei problemi e la serietà si vince sempre e si portano a casa risultati tangibili nell’esclusivo interesse dei lavoratori“ hanno concluso Ivan Tripodi e Pippo Calapai.