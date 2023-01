Rinnovamento e sicurezza sulla A18: barriere spartitraffico sostituite tra Giarre e San Gregorio

L’opera di rinnovamento della A18 Messina-Catania continua con la sostituzione delle barriere spartitraffico tra Giarre e San Gregorio. I lavori, iniziati a metà novembre, stanno procedendo regolarmente nonostante i ritardi nel mercato dell’acciaio. Un raggruppamento di imprese ha affidato la responsabilità di installare i nuovi sistemi di sicurezza stradale.

Attualmente, la corsia di sorpasso è parzialmente chiusa in direzione Catania, con la rimozione completa prevista per la fine della settimana. In direzione Messina, i cantieri si estenderanno sino al km 70,100 e saranno completamente rimossi alla fine della prossima settimana. Gli interventi si concentreranno quindi sulle barriere laterali, con cantieri mobili che si muoveranno per un massimo di due chilometri alla volta per minimizzare l’impatto sul traffico.

Per la sicurezza di tutti i viaggiatori, si raccomanda di seguire la segnaletica stradale, rispettare i limiti di velocità e di non effettuare sorpassi sui tratti autostradali interessati dai lavori.