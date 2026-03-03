Attualità

Rinforzi alla Questura di Trapani, arrivano 10 ispettori e 9 agenti

martedì 03.03.2026 - 14:50:04
Dieci nuovi Ispettori e nove Agenti sono stati assegnati alla provincia di Trapani. Il contingente è stato accolto in mattinata dal Questore Giuseppe Felice Peritore. Dei dieci appartenenti al ruolo ispettori, nove prenderanno servizio presso la Questura di Trapani, mentre uno sarà destinato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mazara del Vallo.

Parallelamente, ulteriori nove Agenti sono stati trasferiti per potenziare l’organico complessivo della Questura e dei Commissariati presenti sul territorio provinciale. I neo assegnati provengono da diverse realtà nazionali, dove hanno maturato esperienze operative in Questure e negli uffici delle Specialità della Polizia di Stato, ricoprendo incarichi differenziati nel corso della loro carriera.

Le nuove destinazioni rientrano in un piano definito dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, finalizzato al consolidamento delle attività di controllo del territorio. L’intervento si inserisce in una strategia rivolta a rafforzare la presenza delle Forze dell’ordine in contesti ritenuti particolarmente delicati, dove l’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e diffusa riveste un ruolo centrale.

Nel corso dell’incontro, il Questore ha rivolto ai nuovi arrivati un saluto istituzionale e un augurio di buon lavoro per l’impegno che saranno chiamati a svolgere al servizio della collettività.


