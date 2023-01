Rinascita di Messina: il progetto degli studenti del Basile sui tram riqualificati

Con orgoglio, gli studenti dell’Istituto d’arte La Farina-Basile hanno mostrato il loro contributo alla riqualificazione della città di Messina: la realizzazione delle serigrafie presenti sul quarto tram riqualificato di Atm. La dirigente scolastica, Caterina Celesti, ha sottolineato l’importanza del progetto per la città e per i giovani, affermando: “Siamo orgogliosi di poter partecipare alla rinascita della nostra città ripartendo dai giovani”.

Gli studenti, guidati dal professore Bambino, hanno lavorato durante le vacanze natalizie per realizzare le serigrafie che rappresentano simboli della città , come il Duomo, il leone, il campanile, il gallo e le frazioni di Dina e Clarenza. La studentessa Stella Abate ha espresso la sua soddisfazione per il progetto, affermando: “Ci fa sentire presenti all’interno della città e ci fa capire che possiamo rendere Messina più bella anche con piccole cose. Non penso di essere mai stata fiera della mia città come adesso”.

Questo progetto rappresenta un importante messaggio per i giovani, dimostrando che le loro potenzialità possono essere utilizzate per migliorare la città e che la loro partecipazione è fondamentale per la rinascita di Messina. La dirigente Celesti ha dichiarato che probabilmente ci saranno altri progetti in futuro per coinvolgere gli studenti in iniziative simili.