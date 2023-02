Rimborso pedaggi casello Villafranca-Ponte Gallo a Messina: i cittadini ancora in attesa

Nelle scorse settimane, l’interrogazione presentata dai parlamentari regionali dei gruppi Sicilia Vera e Sud Chiama Nord, a prima firma dell’on. Alessandro De Leo, ha acceso i riflettori sulla vicenda del mancato rimborso ai cittadini della Città Metropolitana di Messina per i pedaggi del casello di Villafranca – Ponte Gallo sulla autostrada A/20 nel Comune di Messina.

Nonostante il regolare invio delle richieste nei modi e nei termini previsti dal D.A. n. 04/GAB del 1° febbraio 2022, nessun contributo è stato erogato a titolo di rimborso nonostante quanto previsto dall’articolo 107 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

L’interrogazione, sottoscritta dai deputati De Leo, De Luca, Balsamo, Geraci, La Vardera, Lombardo, Sciotto e Vasta, era volta ad ottenere risposte su quali siano i motivi ostativi per i quali l’Assessorato ad oggi non ha erogato le somme stanziate. Tuttavia, il riscontro ricevuto a firma dell’Assessore Aricò ha del clamoroso in quanto si conclude affermando che “…la misura in oggetto, così come è stata formulata, non può essere attuata”.

Secondo quanto evidenziato dal dirigente generale Bellomo, le risorse destinate a tale misura sarebbero riservate a soggetti economici qualificabili come imprese, e non certo ai cittadini.

Questa situazione ha suscitato indignazione tra i cittadini della Città Metropolitana di Messina che, nonostante abbiano adempiuto alle richieste formali, non hanno ricevuto il dovuto rimborso. L’interrogazione presentata dai parlamentari regionali ha inoltre denunciato la presa in giro perpetrata nei confronti dei cittadini che, a seguito di una norma di legge con decreto attuativo, avevano fatto affidamento sulla soluzione proposta per risolvere la problematica del pedaggio pagato per lo svincolo urbano di Ponte Gallo, che serve il collegamento tra il centro di Messina e i villaggi della zona nord.

La risposta dell’Assessorato, che ha sottratto risorse destinate alle imprese senza poterle utilizzare a favore dei cittadini, ha suscitato un’ulteriore ondata di indignazione. Gli abitanti della Città Metropolitana di Messina chiedono che il rimborso sia erogato al più presto e che si ponga fine alla presa in giro a cui sono stati sottoposti.

© Riproduzione riservata.