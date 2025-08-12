Rilancio Ospedale di Sant’Agata, l’appello di assessori e consiglieri

Gli amministratori di Sant’Agata Militello ribadiscono la richiesta di attenzione per l’ospedale cittadino, riferimento per un bacino di circa 100 mila abitanti. Viene ricordato l’impegno di Bruno Mancuso (nella foto), da sindaco e da senatore, in una lunga serie di iniziative istituzionali sul Distretto Sanitario 31. Tra i temi richiamati: il contrasto ai tagli dell’era Crocetta, le istanze rimaste inattuate della rete ospedaliera, la difesa del punto nascita – quando l’allora presidente Nello Musumeci parlò di “ignobile speculazione” – e la gestione della fase Covid.

Sul fronte operativo, viene apprezzata l’iniziativa dell’Asp di Messina di esternalizzare alcune attività chirurgiche e ambulatoriali tramite procedure pubbliche rivolte agli enti accreditati, considerata utile per ridurre le liste d’attesa e garantire prestazioni in loco. Si osserva come analoghi supporti privati siano accolti positivamente in altri presidi, quali il Pronto Soccorso di Barcellona Pozzo di Gotto e l’“Istituto Giglio”.

L’assemblea dei sindaci si dichiara insoddisfatta della bozza di nuova rete ospedaliera, ritenuta non aderente alle peculiarità del territorio, caratterizzato da molti comuni dell’entroterra e collegamenti complessi. Si giudica “inconcepibile” la perdita di servizi per gravide e partorienti e si chiede il potenziamento del Pronto soccorso. Si sollecita l’attivazione di posti letto di riabilitazione e terapia intensiva, stroke unit, unità coronarica e gastroenterologia.

Viene riconosciuta la disponibilità del direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, anche per la soluzione provvisoria dopo l’incendio al laboratorio analisi. Si invita alla collaborazione istituzionale, chiamando in causa i parlamentari della VI Commissione Salute dell’Ars, il presidente della Regione Renato Schifani e l’assessora Daniela Faraoni. I firmatari: gli assessori Calogero Pedalà, Domenico Barbuzza, Valeria Fazio, Ilaria Pulejo, Salvatore Sanna; i consiglieri Armeli, Brancatelli, Damiano, Ferraù, Indriolo, Natale, Pilato, Poma, Reitano, Sberna, Vitale.

