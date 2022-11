Rifiuti – Schifani: «Bene il sindaco di Palermo su Bellolampo, ma ineluttabile puntare sui termovalorizzatori»

┬źApprezzo la scelta del sindaco di Palermo di mettere a disposizione, a determinate condizioni, la discarica di Bellolampo ai Comuni della provincia per il conferimento dei rifiuti. La Regione far├á la sua parte nell’immediato, ma ├Ę evidente che non si pu├▓ continuare ad andare avanti di emergenza in emergenza: la scelta strategica di realizzare i termovalorizzatori ├Ę ineluttabile per permettere alla Sicilia di risolvere il problema rifiuti in via definitiva. Bisogna lavorare con velocit├á su questo fronte┬╗.

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito alla disponibilit├á del primo cittadino del capoluogo regionale, Roberto Lagalla, a consentire┬áai Comuni del Palermitano di conferire la raccolta┬ánell’impianto di Bellolampo.┬á