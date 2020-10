Rifiuti a Barcellona – Calabrò: “La lotta agli sporcaccioni prosegue”

In campagna elettorale ho focalizzato la mia attenzione sulla problematica dei rifiuti. Tematica che intendo affrontare in maniera prioritaria per restituire decoro alla nostra città . Proprio per questo ho deciso di avvalermi della collaborazione dell’Ingegnere Architetto Giuseppe Mondello (nella foto) che ho nominato mio esperto a titolo gratuito alla Consulenza in materia di riassetto organizzativo e strategico – funzionale del contratto di servizio per la gestione integrata dei rifiuti. Il Dottore Giuseppe Mondello è Direttore Generale della SRR Messina – Provincia e ha svolto attività decennale di consulenza in materia ambientale. E’ inoltre esperto di gare per la gestione integrata dei rifiuti.

Comunico inoltre che, nella giornata di oggi, i controlli effettuati sul territorio comunale dalla Polizia Municipale tra le strade della zona Pozzo di Gotto e il centro cittadino hanno portato alla sanzione di altre sei persone, sorprese in flagranza ad abbandonare rifiuti. Sono in tutto quindici, in meno di una settimana, le sanzioni elevate fino a questo momento. La lotta agli sporcaccioni prosegue.

Pinuccio Calabrò – Sindaco di Barcellona P.G.Â